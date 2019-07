Torino, respinti gli assalti per Lyanco: confermata anticipazione CM.IT

CALCIOMERCATO TORINO LYANCO ROMA PSV AJAX ZENIT - Muro Torino per Lyanco. I granata non sembrano avere intenzione di cedere il centrale brasiliano, reduci da sei mesi ottimi al Bologna di Sinisa Mihajlovic, e sono pronti a blindarlo con un nuovo contratto fino al 2024, attualmente in scadenza nel 2022, con adeguamento dell'ingaggio.

Secondo quanto riportato da 'Sky',hanno bussato alla porta del presidenteoffrendo circa 20 milioni di euro per il calciatore, così come il PSV Eindhoven, notizia anticipata da Calciomercato.it , che ha presentato un'offerta da 12 milioni più 4 di bonus. Il futuro di Lyanco è sempre più a tinta granata.