FIORENTINA MILENKOVIC MANCHESTER UNITED / La Fiorentina targata Rocco Commisso non vuole cedere i suoi big: oltre a Federico Chiesa, che il nuovo patron continua a dire che resterà almeno un altro anno in viola, anche Nikola Milenkovic fa parte dei pilastri della formazione di Vincenzo Montella.

Questo nonostante i corteggiamenti che arrivano da diversi club: in passato il difensore serbo è stato accostato a, ora è la volta delche è tornato alla carica per il 21enne. Dopo essersi vista rifiutare una proposta a gennaio, i Red Devils sarebbero tornati alla carica in questi giorni: come si legge sul 'Mirror', a Firenze sarebbe arrivata un'offerta da 50 milionin di euro per il giovane difensore. Una cifra che, se confermata, potrebbe portare la Fiorentina a valutare l'eventuale cessione del calciatore.