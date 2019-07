Inter, la 'strategia' della Juve per Icardi: in bianconero... l'anno prossimo

CALCIOMERCATO INTER ICARDI JUVENTUS NAPOLI CONTE - Si continua, com'è normale che sia, a parlare del futuro di Mauro Icardi. L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha pubblicamente dichiarato la volontà del club di cedere l'argentino con il nuovo allenatore, Antonio Conte, che si è detto d'accordo in conferenza stampa.

Sulle tracce del 26enne bomber di Rosario c'è sempre la la destinazione preferita dal calciatore , e ildi, anche se oggi il presidente ha allontanato la possibilità del suo ingaggio . Di questa situazione ha parlato anche Fabio, agente e intermediario, ai microfoni di 'Tutti convocati' su 'Radio 24': "Il valore di Icardi lo stabilisce il mercato . Credo che la Juventus stia cercando di aspettare l'ultimo minuto del mercato per poi lasciare e prenderlo l'anno prossimo. Il Napoli per lui sarebbe una soluzione affascinante. O arriva un'offerta dalla... Bisogna partire dal presupposto che è un giocatore forte. La situazione che si è creata è surreale, ma è stata gestita male fin dall'inizio. Secondo me, è una cosa che l'Inter ha concordato con Conte, consapevole dei rischi che corre".