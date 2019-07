Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / A 'Tuttosport' Stefanha parlato di de Ligt, vicino all'approdo alla Juventus : "Non so nulla sulla trattativa - le parole del centrale dell'e connazionale del classe '99 - ma so che è un giocatore fortissimo per l’età che ha e, in più, è un bravissimo ragazzo e un caro amico".