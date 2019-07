NAPOLI VINICIUS WOLVHERHAMPTON / Prima le cessioni: Aurelio De Laurentiis continua a ribadire la necessità di sfoltire una rosa che resta troppo ampia. Tra i calciatori in esubero c'è anche chi non ha mai vestito ufficialmente la maglia del Napoli, come Vinicius, 24enne attaccante brasiliano, lo scorso anno in prestito prima al Rio Ave e poi al Monaco.

Sul calciatore ci sono gli inglesi delche potrebbbero acquistare il calciatore con l'aiuto di, super procuratore con il quale il Napoli sta trattando per: come si legge sul 'Corriere del Mezzogiorno' , la cessione di Vinicius potrebbe portare nelle casse del club circa 22 milioni di euro. Una cifra che andrebbe a rimpinguare un tesoretto che, considerati tutti i possibili addii, potrebbe essere consistente.