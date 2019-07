CALCIOMERCATO INTER NAPOLI DE LAURENTIIS ICARDI / Nonostante le smentite di rito di questa mattina, l'interesse di Aurelio De Laurentiis per Mauro Icardi resta ancora altissimo. Secondo quanto riportato da 'Sportmediaset' Icardi lascerà l'Inter ma non è certa ancora la sua destinazione con la Juventus che potrebbe non essere la prossima squadra dell'argentino.

I nerazzurri infatti non vogliono farsi prendere per la gola dai bianconeri, stabilendo dunque che se l'argentino dovesse trasferirsi a Torino lo farebbe solo alle condizioni di. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Dall'altro lato c'è quindi il Napoli di De Laurentiis che sarebbe pronto al tutto per tutto per convincere Icardi a scegliere il progetto azzurro e non la Juventus. ADL ci dovrebbe provare domani in un incontro segretissimo con Wanda Nara utile a sbaragliare la concorrenza dei bianconeri guidati da Paratici. Sul piatto il Napoli potrebbe mettere 60 milioni all'Inter e un contratto quinquennale al calciatore che tra parte fissa e bonus potrebbe far arrivare l'ex Samp vicino agli otto milioni.