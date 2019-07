CALCIOMERCATO JUVENTUS MOGGI / Luciano Moggi allo scoperto su 'Libero'. L'ex dg bianconero fa le sue previsioni di mercato proprio sulla 'Vecchia Signora'.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

? "Non partirà perchécercherà di rivalutarlo, mentre se ne andranno, quest'ultimo per fare cassa stante la spesa che verrà fatta per acquistare de Ligt". Su Higuain: "E' in transito verso Roma nonostante la sua ritrosità... -ha scritto Moggi che in chiusura sgancia la 'bomba' di mercato - E' ciò che i giallorossi aspettano per dare il via libera averso l’alla Juve".