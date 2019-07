CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI MONCHI SIVIGLIA / Continuano i movimenti di calciomercato in casa Roma tra entrate ed uscite. Secondo quanto riferito da 'Il Messaggero', Alessandro Florenzi sarebbe stato contattato da Monchi che lo vorrebbe con sé a Siviglia.

L'ex dirigente giallorosso gradirebbe dunque strappare il terzino italiano alla sua ultima squadra che dal canto suo ha lasciato la porta aperta a una eventuale trattativa, ma chiederà non meno di 30 milioni di euro per la cessione del calciatore. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Dopo gli addii di De Rossi in campo e Totti in dirigenza potrebbe dunque essere Florenzi il prossimo addio eccellente della nuova Roma di Fonseca.