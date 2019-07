Calciomercato, eterno Nakamura: a 41 anni riparte dallo Yokohama

CALCIOMERCATO YOKOHAMA NAKAMURA / Inesauribile Shunsuke Nakamura che ha deciso di continuare la propria carriera nel mondo del calcio nonostante i 41 anni di età.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Lo storico trequartista nipponico firma un contratto con lo, squadra di, seconda divisione giapponese. Nakamura ha militato anche in Italia, nellatra il 2002 e il 2005 e nelle ultime due annate ha giocato nello Jubilo Iwata. "Indosserà la maglia numero 46 e sarà la carta vincente per la promozione", le parole della società sul suo account Twitter. Allo Yokohama troverà il 52enne Kazuyoshi, nel club dal 2006. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI