CALCIOMERCATO ROMA MARCANO / E' ufficiale: Marcano lascia la Roma e torna al Porto, al quale aveva detto addio solo un anno fa per approdare proprio in giallorosso.

Il difensore spagnolo ha firmato fino al

Marcano al Porto, affare da 3 milioni di euro (cifra anticipata da 'calciomercatoweb.com') per la Roma, come svelato dai giallorossi nella loro nota ufficiale: "L'AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Futebol Clube do Porto i diritti alle prestazioni sportive di Ivan Marcano. Il difensore spagnolo passa al club portoghese a fronte di un corrispettivo fisso di 3 milioni. Marcano, arrivato a Roma nell’estate del 2018, ha disputato 13 partite con la maglia giallorossa realizzando una rete. Il Club augura a Ivan le migliori fortune per il futuro!