CALCIOMERCATO MILAN KOSCIELNY ARSENAL / Scoppia il caso all'Arsenal. Laurent Koscielny ha rifiutato di partire per la tournée negli Stati Uniti col resto della squadra. I 'Gunners' hanno quindi commentato l'accaduto con un duro comunicato ufficiale: "Siamo molto delusi dal comportamento di Koscielny, che va contro le nostre indicazioni.

Speriamo di risolvere presto la situazione e non commenteremo più nulla da qui in avanti".

Koscielny, che ha un contratto con l'Arsenal fino al 2020, nelle scorse settimane era stato accostato anche al Milan, club ancora in cerca di un difensore di spicco. Sul francese però ci sarebbe il forte interessamento del Bordeaux.