CALCIOMERCATO INTER VIDAL BARCELLONA / Dopo la scorsa estate passata ad inseguire i sogni Modric e Vidal, l'Inter di Antonio Conte sembrava essere stata accostata nei giorni scorsi ancora una volta al nome del mediano cileno del Barcellona soprattutto nell'ottica di un addio di Nainggolan.

Lo stesso calciatore però ha chiuse le porte ad un eventuale addio al Barça in un'intervista a margine di un evento di solidarietà della sua fondazione a San Joaquin, in Cile. Clicca qui per restare aggiornato su tutte le notizia di calciomercato.

Queste le parole riportate dal 'Mundo Deportivo': "Penso solo alle mie vacanze, ma il mio futuro è a Barcellona. Mi restano due anni di contratto".