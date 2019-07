CALCIOMERCATO NAPOLI RODRIGO ELMAS / Il Napoli sta concentrando le proprie forze economiche sulla trattativa per James Rodriguez ma il colombiano non è l'unico obiettivo. Nelle ultime ore si è parlato anche di un ritorno di fiamma per Rodrigo del Valencia e del giovane Elmas, identikit tracciato da Ancelotti stesso.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' nel suoviaggio a Madrid,ne ha approfittato per vedersi coi dirigenti spagnoli per discutere dell'attaccante mancino che però non sembra intenzionato a trasferirsi a Napoli. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La trattativa per Elmas sembrava invece alle battute conclusive ma secondo la rosea il club turco è fermo sulla richiesta di 20 milioni, mentre il Napoli gliene ha proposti 15 ed un altro paio di bonus legati al rendimento del giocatore. Un paio di giorni fa 'Calciomercato.it' parlava di circa 18 milioni più bonus. La distanza dunque c'è ma non è affatto insormontabile.