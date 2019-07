CALCIOMERCATO MOTA CARVALHO JUVENTUS UNDER 23 VIRTUS ENTELLA / La Juventus non si sta dando da fare per aumentare solo la qualità della Prima squadra: anche l'Under 23 è infatti nei pensieri della dirigenza bianconera, la quale avrebbe praticamente chiuso per Dany Mota Carvalho.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il lussemburghese sarebbe a un passo dall'approdo alla Continassa dopo una stagione con l', con cui ha realizzato 13 gol in 35 partite.

