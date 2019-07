CALCIOMERCATO MILAN BENNACER ACCORDO / Sembrava ormai tutto già fatto per l'arrivo di Ismael Bennacer al Milan ma la trattativa sembra aver incontrato alcuni intoppi. Stando a quanto rivelato dal 'Corriere dello Sport' manca infatti ancora l'accordo economico sul nuovo contratto del giovane centrocampista algerino, che avrebbe chiesto quasi 2 milioni di euro di ingaggio.

Una cifra elevata che i dirigenti del Milan non sono intenzionati a sborsare, arrivando a proporre un massimo di 1,3 milioni di euro annui per il mediano dell'che in Toscana guadagnava 400 mila euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La dirigenza rossonera non vorrà accontentare Bennacer che nelle ultime ore sembra aver incassato anche i corteggiamenti di Borussia Dortmund ed Arsenal. Suggestioni che potrebbero portare l'algerino a rivalutare la sua posizione. Sono comunque previsti nuovi contatti tra le parti: se non ci saranno passi in avanti la trattativa potrebbe anche sfumare.