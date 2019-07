CALCIOMERCATO ALDERWEIRELD ROMA TOTTENHAM / Non è un mistero che la Roma sia alla ricerca di un difensore centrale che possa ereditare il pesante buco lasciato da Kostas Manolas, approdato al Napoli. Nelle ultime ore un profilo che starebbe diventando sempre più caldo sembrerebbe essere quello di Toby Alderweireld, il cui contratto con il Tottenham scadrà nel 2020.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', il belga avrebbe aperto al club capitolino, il quale non intende pagare la clausola rescissoria pari a 30 milioni, che scadrà il 25 luglio. Ecco dunque che l'idea die dirigenti sarebbe quella di tentare il blitz per il difensore dopo tale data: per superare il nodo ingaggio il club sarebbero intenzionati a mettere sul tavolo un triennale.

