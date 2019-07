JUVENTUS DE LIGT / La situazione come vi avevamo preannunciato può decollare in maniera definitiva da un momento all'altro. La Juventus si è portata in assoluta pole position per l'ingaggio di Matthijs deLigt dall'Ajax e non solo: vuole finalizzarlo possibilmente entro il weekend, così da evitargli il ritiro in Austria con i 'Lancieri' e soprattutto portarlo in tournée in Asia.

Per questo sono ore frenetiche con i dirigenti juventini alla ricerca di un accordo con gli olandesi che partono da una richiesta di 75 milioni di euro per liberare il capitano.

In questo senso dall'Olanda arrivano nuove, importanti indiscrezioni secondo cui la Juventus, forte comunque di un acccordo già raggiunto col giocatore, avrebbe sensibilmente alzato la propria offerta avvicinandosi alle richieste dell'Ajax con una proposta da 67 milioni di euro, riferisce il 'De Telegraaf'. Proposta che a questo punto farebbe vacillare l'Ajax, mentre i bianconeri sperano di poter presentare de Ligt già nella giornata di sabato, confermando l'accelerata che vi avevamo anticipato su Calciomercato.it.