JUVENTUS CANCELO / Parte il nuovo corso targato Maurizio Sarri alla Juventus. In attesa del colpo de Ligt, il CFO Paratici continua a lavorare anche alle uscite con Joao Cancelo che resta uno degli indiziati principali a lasciare Torino questa estate.

Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui Sul terzino portoghese - scrive il 'Corriere dello Sport' - nelle ultime ore sarebbe balzato in pole il Barcellona, già in tempi non sospetti interessata al giocatore . Ilavrebbe frenato sulla valutazione dei bianconeri che, inoltre, non sarebbero interessati ad inserire Danilo nell’operazione. E anche ilnon avrebbe effettuato dei sondaggi concreti malgrado l’interesse per l’ex Valencia e Inter. Il Barça sarebbe disposto a venire incontro alle richieste della Juve, che ha fissato a 55-60 milioni di euro il prezzo di Cancelo.