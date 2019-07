JUVENTUS KEAN / Non solo Higuain e Mandzukic. Anche Moise Kean non è certo della permanenza alla Juventus in questa sessione estiva del mercato. Paratici e Nedved restano in pressing su Icardi e lavorano a sfoltire l'attacco a disposizione di Sarri.

Il giovane talento 2000 non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2020 e su di lui resterebbe forte l'interesse dell'in un'operazione allargata all'affare, con Mino Raiola regista della trattativa. Anche l'resterebbe sulle tracce di Kean e, secondo la 'Gazzetta dello Sport', non è da escludere un'accelerata degli inglesi - o di una terza società - per il giocatore della Nazionale.