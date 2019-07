FOTO CM.IT - Lazio, Lazzari alle visite mediche

LAZIO LAZZARI VISITE MEDICHE / Come ampiamente anticipato da Calciomercato.it si è chiusa positivamente la trattativa tra Lazio e Spal per Manuel Lazzari.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il laterale classe '93 è il nuovo rinforzo per la formazione di mister Simone Inzaghi e stamattina, come documentato dall'inviato di Calciomercato.it, ha raggiunto la clinica Paideia per sottoporsi alle visite mediche di rito che precedono le firme e gli annunci. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale.