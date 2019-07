Calciomercato, la top 10 dei difensori più cari di sempre. De Ligt alla Juventus è... terzo!

CALCIOMERCATO TOP 10 DIFENSORI PIÙ COSTOSI / I grandi attaccanti fanno vendere magliette e biglietti, i grandi difensori fanno vincere i trofei. Chiedetelo a Jurgen Klopp, al quale criticavano una fase difensiva non propriamente ermetica e cosa ha fatto? Investimenti pesanti, su Alisson e van Dijk, due colonne di una difesa che ha contribuito in maniera decisiva alla conquista della Champions League. Anche per questo il calciomercato dei difensori si sta infiammando sempre di più e gli investimenti a suon di milioni aumentano a dismisura anche nel reparto arretrato. Chiedetelo alla Juventus, che proprio in queste ore sta attuando lo sforzo massimo per arrivare ad un accordo con l'Ajax per Matthijs deLigt, il centrale del presente e del futuro, in un affare da circa 70 milioni di euro.

Tanti soldi, eppure c'è chi ha speso ancora di più per sistemare la retroguardia.

Nella speciale classifica dei difensori più costosi della storia, infatti, il capitano dei 'Lancieri' (probabile) prossimo rinforzo della Juventus occupa 'solamente' il terzo posto. Ecco la top 10 completa:

van Dijk dal Southampton al Liverpool (85 milioni di euro) LucasHernandez dall'Atletico Madrid al Bayern Monaco (80 milioni di euro) deLigt dall'Ajax alla Juventus (70 milioni di euro)* Laporte dall'Athletic Club al Manchester City (65 milioni di euro) Mendy dal Monaco al Manchester City (57 milioni di euro) Stones dall'Everton al Manchester City (55 milioni di euro) Walker dal Tottenham al Manchester City (52 milioni di euro) Militao dal Porto al Real Madrid (50 milioni di euro) DavidLuiz dal Psg al Chelsea (49,5 milioni di euro) Ferdinand dal Leeds al Manchester United (42,5 milioni di euro)

*non ancora ufficiale