JUVENTUS ICARDI HIGUAIN / Non ci sarà posto per Gonzalo Higuain nella nuova Juventus di Maurizio Sarri. Nonostante il grande affetto dei tifosi bianconeri ieri al momento del raduno e delle visite mediche, il 'Pipita' è destinato a lasciare nuovamente la 'Vecchia Signora' dopo le parentesi della scorsa stagione prima al Milan e poi al Chelsea. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Higuain non rientra nel progetto Juve, così come anche Mandzukic e Kean potrebbero cambiare maglia questa estate.

I campioni d'Italia hanno deciso di fare spazio in attacco, con Mauroche resterebbe il prescelto stando a 'Tuttosport'. L'argentino è ormai un separato in casa all' la Juventus resta la destinazione preferita del centravanti nonostante il giocatore sia ancora intenzionato a rispettare il proprio contratto con i nerazzurri. Un'operazione che per carta d'identità e costi troverebbe d'accordo tutta la dirigenza juventina, con Paratici che non avrebbe però fretta di piazzare il colpo decisivo aspettando condizioni ancor più favorevoli. Anche ilvigilia con interesse su Icardi, che la 'Vecchia Signora' vorrebbe portare alla corte di Sarri per una cifra non superiore ai 50 milioni di euro.