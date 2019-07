INTER SKRINIAR / Come ha fatto l'Inter con l'innesto di Diego Godin, anche Milan Skriniar alza il muro e respinge qualsiasi voce di mercato. Arrivato nell'estate del 2017 tra lo scetticismo generale, il difensore slovacco è diventato titolare indiscusso oltre che leader della formazione nerazzurra meritando le attenzioni (e le offerte milionarie) di tutti i più grandi club europei. Di questo parla il centrale interista in un'intervista concessa al 'Corriere dello Sport' durante la quale, però, ribadisce la ferma intenzione di rimanere a Milano.

"Cartellino da 100 milioni? Sono sincero: io mi concentro sul fare bene il mio lavoro.

Se poi dicono che costo così tanto, vuol dire che sono andato bene - esordisce lo slovacco -. Quando vai in campo non pensi a certe cose: lì, quando hai di fronte gli avversari, sei concentrato solo sull’aiutare la tua formazione. Se ho pensato di lasciare l'Inter? Si sono dette e scritte tante cose, ma per quello che so io non sono mai arrivate offerte ufficiali. Io volevo rimanere qua e sono rimasto rinnovando il contratto. Ora sono felice perché intendo continuare a indossare la maglia dell'Inter. Indossare la fascia da capitano sarebbe bello, ma non ci penso perché ora c’è Handanovic. Mi concentro solo sulla stagione che è appena iniziata. Il sogno? Vincere la Champions con l’Inter e alzare un trofeo con la Nazionale. Sono sicuro che ci riuscirò".