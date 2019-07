CALCIOMERCATO SASSUOLO TOPRAK BORUSSIA DORTMUND / Occhi puntati in casa Borussia Dortmund per il Sassuolo di Roberto De Zerbi.

Secondo quanto svelato da 'Sky Sport' il club neroverde avrebbe messo nel mirino anche Omer, difensore centrale classe 1989 ex Bayer Leverkusen. Trattativa concreta con il calciatore da parte del Sassuolo per ottenere il 'si' e poi concentrarsi in seguito sull'eventuale accordo con il BVB. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI