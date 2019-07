CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / E' partita la 'missione' Inter per Lukaku. Piero Ausilio è volato a Londra, domani incontrerà la dirigenza del Manchester United mettendo sul tavolo una nuova proposta da 70 milioni di euro con pagamento triennale: 10+30+30. Da capire la formula, se prestito biennale con obbligo oppure quella classica a titolo definitivo.

L'Inter proverà così ad abbattere il muro dei 'Red Devils', facendo leva sulla volontà del centravanti belga di raggiungerein nerazzurro.

JUVE-LUKAKU, ECCO LA VERITA' - Di recente Lukaku è stato accostato anche alla Juventus, la verità è che quella dei bianconeri è stata solo una manovra di disturbo. Per il club di Agnellila prorità rimane - senza fretta - Mauro Icardi. L'agente del bomber di Antwerpen, Federico Pastorello, ha avuto in queste settimane contatti con la Juve soprattutto per El Shaarawy: l'idea era quella di sistemarlo in bianconero fra un anno, a parametro zero, ma poi è arrivata la ricca offerta dallo Shanghai e lo scenario è mutato facendo sfumare tale possibilità.