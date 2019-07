CALCIOMERCATO ROMA DEFREL / In casa Roma si decide il futuro di Defrel, anche se non sono ancora maturi i tempi per la cessione dell'attaccante che nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Sampdoria mettendo a segno 12 gol.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , ilè in pressing -vuole fortemente il giocatore - sullo sfondo restanoe due società inglesi.