CALCIOMERCATO PERUGIA RODIN / Colpo in Bosnia del Perugia. Dallo Zeljeznicar, il club umbro ha preso Matej Rodin, centrale croato naturalizzato bosniaco di soli 23 anni, battendo una folta concorrenza che comprendeva società rumene e danesi. "Alto 1,95 m, ha una velocità tremenda, gioca molto bene a calcio, si impegna molto bene nella struttura del gioco dal retro e costruisce il gioco dalle profondità", la descrizione fatta alla stampa del suo agente Maximilian Never, facente parte dell'agenzia FirstEleven Ism.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

"Sono molto felice di firmare con il Perugia - ha dichiarato invece lo stesso Rodin - Per me è un gran complimento che ci siano allenatori a cui piace il mio stile di gioco. Amo giocare a calcio, mi piace costruire il gioco da dietro. Non possiamo dimenticare, chi e il mio allenatore. Il mio allenatore è Massimo, un campione del mondo! Non vedo l’ora di cominciare, non vedo l'ora che la mia ragazza e io entriamo in un appartamento a Perugia. Non vedo l'ora di conoscere i miei compagni di squadra e di giocare nella Serie B". Il classe '96 ha firmato un contratto di quattro anni".