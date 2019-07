CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC-SAVIC MANCHESTER UNITED / Secondo quanto raccolto in mattinata da 'Calciomercato.it', Milinkovic-Savic nelle scorse settimane avrebbe chiesto alla Lazio di cambiare aria per una questione di stimoli. Una richiesta che per essere accontentata dovrà vedere corrisposto un forte esborso economico da parte delle pretendenti.

Stando a quanto rivelato da 'Sky Sport' ci sarebbe un filo diretto tra la Lazio e i 'Red Devils' che non hanno ancora formulato una proposta ufficiale ma che in compenso si sono resi già disponibili a sborsare 80 milioni di euro. Lotito dal canto suo ne chiede almeno 100.