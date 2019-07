CALCIOMERCATO NAPOLI RODRIGO MILIK / Il Napoli torna alla carica per Rodrigo Moreno, attaccante spagnolo del Valencia già cercato la scorsa estate. Suggestione quella legata al centravanti degli spagnoli che viene riproposta ancora una volta, vista la volontà degli azzurri di andare a caccia di un nuovo attaccante.

Meno di due mesi fa ' Calciomercato.it' aveva sottolineato la disponibilità del Valencia alla cessione di Rodrigo , nel frattempo accantonato dai partenopei per concentrarsi su altre operazioni. Nuove indiscrezioni sulla questione vengono però evidenziate dal portale spagnolo 'SuperDeporte' che sottolinea come il Napoli per arrivare al mancino spagnolo sarebbe disposto a mettere sul piatto anche il cartellino di Arekinsieme ad un conguaglio economico. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La testata iberica evidenzia però anche la volontà dello stesso Rodrigo che non sembra intenzionato a trasferirsi in azzurro. Non mancano dunque gli ostacoli tra il Napoli e lo spagnolo del Valencia.