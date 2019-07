CALCIOMERCATO LECCE LAPADULA ROSSETTINI / Si avvicina sempre di più il doppio colpo dal Genoa per il Lecce dopo le voci degli ultimi giorni.

Stando a quanto rivelato da 'Sky Sport' i giallorossi sarebbero vicinissimi alla chiusura per il prestito di. L'ex Milan ha definito nelle scorse ore gli ultimi dettagli con il club salentino e domani si trasferirà a Lecce per poi prendere parte sin dal primo giorno al ritiro dei giallorossi. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Rossettini, invece, è in già in città e ha firmato un contratto annuale con il club salentino