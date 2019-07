Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

p>CALCIOMERCATO REAL MADRID BALE / Dove sarà il futuro di Gareth? A meno di sorprese, non al, dato che è fuori dal progetto diNegli ultimi giorni si è parlato di un suo possibile ritorno in Premier League, nello specifico di un approdo alnell'ambito dell'affare. In queste ore, invece, 'Marca' ha scritto che il 30enne campione gallese potrebbe finire in un, lì dove più di un club potrebbe essere pronto a garantirgli un ingaggio top e a soddisfare le richieste economiche delle 'Merengues'. Staremo a vedere.