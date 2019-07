CALCIOMERCATO INTER LUKAKU AUSILIO LONDRA / L'Inter stringe per Romelu Lukaku.

Il bomber belga è sempre nel mirino del club nerazzurro intenzionato a regalare aun nuovo centravanti. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' il direttore sportivo nerazzurroè infatti giunto in Inghilterra per trattare in prima persona con il, invece, per il momento è rimasto a Lugano, sede del ritiro della formazione di Antonio Conte. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Operazione ancora tutta da costruire quella per Romelu Lukaku e si cercherà in particolar modo di lavorare sui termini di pagamento, in quanto il club inglese difficilmente accetterebbe proposte differenti dal trasferimento a titolo definitivo. L'Inter ha dunque fatto partire la sua missione inglese con Ausilio: nelle prossime ore l'incontro con i 'Red Devils'.