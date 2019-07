INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED KLEBERSON/ Intervistato ai microfoni di 'US-Bookies.com', Kleberson, ex centrocampista del Manchester United, ha parlato della volontà di Lukaku di lasciare i Red Devils in questa sessione di calciomercato: "Il suo addio sarebbe una grandissima perdita per questo club.

Sono un suo ammiratore, è molto bravo sia quando viene schierato nei primi 11 che a partita in corso".

Aggiunge: "Capisco che Lukaku voglia andarsene per giocare più partite ed essere maggiormente protagonista ma io spero che possa tener duro, soprattutto in questo precampionato, e restare almeno un'altra stagione al Manchester United".