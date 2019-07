MILAN CEBALLOS MALDINI TOTTENHAM / Resta possibile l'ipotesi Dani Ceballos per il Milan. Il centrocampista spagnolo, che ha fatto benissimo agli ultimi europei under-21, disputati proprio in Italia, è in procinto di lasciare il Real Madrid.

Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il Milan non ha mollato la presa sul giocatore iberico, anche se l'ipotesi resta molto complicata, soprattutto perché il giocatore preferirebbe giocare in un club che disputi una competizione europea. Il club rossonero però non demorde e la carta in più per convincere il giocatore sarebbe quella del prestigio, con Boban e Maldini pronti a parlare con il giocatore per cercare di convincerlo a sposare la causa rossonera.