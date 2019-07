CALCIOMERCATO MILAN PEZZELLA / Alla ricerca di un rinforzo importante in difesa, il Milan ha da tempo messo nel mirino Dejan Lovren, ma l'ingaggio alto del difensore croato, più del costo del suo cartellino, rendono la strada in salita. Anche per questo nella giornata di oggi la dirigenza rossonera ha incontrato a 'Casa Milan' Martin Guastadisegno, agente tra gli altri di German Pezzella.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it , l'incontro è stato abbastanza positivo ed è servito a ribadire un interesse concreto nei confronti del difensore argentino, già manifestato alladurante i colloqui tra club della scorsa settimana per parlare di Jordan. Pur partendo da una valutazione maggiore, nelle prossime ore si cercherà di capire se ci siano i margini per un'operazione da circa 20 milioni di euro.

A.L. e D.T.