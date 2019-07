CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ CORREA RODRIGO/ Continua il braccio di ferro fra il Napoli e il Real Madrid per James Rodriguez. Il trequartista colombiano è la priorità del club azzurro che non ha però intenzione di andare di fretta per l'ex giocatore di Bayern Monaco e Monaco.

Non solo, stando a quanto riportato da 'AS', il Napoli starebbe monitorando con attenzione la situazione legata a, bomber del Valencia.

Anche lo spagnolo godrebbe agli occhi del Napoli di una corsia preferenziale. Il problema in questo caso è di carattere economico, con i pipistrelli che dovrebbero scendere sotto le richieste iniziali per Rodrigo, fissate intorno ai 50 milioni di euro. Infine, ci sarebbe anche l'idea Angel Correa, giocatore messo in vendita dall'Atletico Madrid. Giuntoli potrebbe pensarci soprattutto se qualcosa dovesse andare storto con gli altri colpi.