LAZIO LUIS ALBERTO INZAGHI / In casa Lazio ha tenuto banco nelle ultime settimane il caso Luis Alberto. Lo spagnolo è corteggiato dal Siviglia, ma il club biancoceleste non è intenzionato a lasciar partire il giocatore ad una cifra inferiore ai 30 milioni di euro, come riportato da Calciomercato.it.

E oggi, tra il centrocampista spagnolo e il tecnico Simonec'è stato un colloquio chiarificatore. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport', che sottolinea come, dopo il dialogo tra giocatore e allenatore, lo spagnolo abbia deciso di restare a Roma e di continuare a svolgere un ruolo da protagonista all'interno della rosa biancoceleste. Niente ritorno in Spagna dunque per il giocatore, almeno per il momento.