CALCIOMERCATO INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED / L'Inter continua il pressing su Lukaku, ma la trattativa per il centravanti belga si annuncia molto più complicata del previsto.

Dalla tournée in Australia del, infatti, arrivano le dichiarazioni del tecnico dei 'Red Devils',, che almeno per il momento sembrano gelare i nerazzurri. "Ho parlato con Lukaku,- ha affermato in conferenza stampa - Non sono arrivate offerte per loro e non abbiamo bisogno di cedere nessuno. Ho sentito molte voci su di loro, ma è tutto normale". Dunque, Inter che dovrà alzare l'asticella se vorrà convincere gli inglesi a cedere l'attaccante.