VERONA VELOSO JURIC GENOA / Proseguirà a Verona la carriera di Miguel Veloso.

Il centrocampista portoghese, attualmente svincolato dopo il contratto scaduto con il, è pronto a riabbracciare il suo ex tecnico in rossoblù Ivan e a firmare per il club scaligero.

L'esperto centrocampista lusitano, riferisce 'Sky Sport', è pronto a firmare un contratto annuale, sino al giugno 2020. L'accordo tra la società veneta e l'entourage del giocatore è ormai raggiunto e mancherebbe ormai soltanto l'ufficialità dell'affare. Probabile che sia stato proprio Juric a richiedere alla propria dirigenza l'acquisto del centrocampista: ora i gialloblù potranno contare su un nuovo rinforzo d'esperienza dopo l'acquisto di Salvatore Bocchetti, che ha lasciato lo Spartak Mosca e per cui si attende solo l'ufficialità.