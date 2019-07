SERIE A LEMINA SOUTHAMPTON / Mario Lemina potrebbe presto dire addio al Southampton. Il club inglese non ha infatti convocato il giocatore per il ritiro e il gabonese potrebbe dunque rappresentare un'importante occasione per tanti club di Serie A: dalla Lazio all'Atalanta, fino alla Fiorentina. Lemina potrebbe quindi dire addio ai 'Saints' a breve e potrebbe rappresentare un affare a prezzo di saldo.

Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Anche il giocatore stesso, parlando a 'France Football', ha ammesso di voler lasciare il club: "Voglio lasciare la squadra. Mi sto allenando a parte con altri giocatori che non rientrano nei progetti del manager. Lo scorso anno ho vissuto una stagione frustrante, anche per via di un infortunio durato quattro mesi e avevo già manifestato la volontà di andare via in estate. Con l'allenatore ho voluto chiarire le cose da subito. Dove andare ora? Mi piacerebbe restare in Premier League, ma non chiudo le porte ad altri campionati. Avevo lasciato la Juventus per venire a giocare di più. Cerco soprattutto un club che mi garantisca minuti e fiducia".