CALCIOMERCATO INTER MAROTTA / Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' Beppe, amministratore delegato dell'è arrivato nel ritiro nerazzurro di Lugano per tenere un importante summit di mercato con il ds Pieroe Antonio.

Inevitabilmente si discuterà di Nicolò Barella e Romelu Lukaku: se per l'arrivo del centrocampista azzurro è quasi tutto definito con il Cagliari, per l'attaccante belga è prevista una missione in Inghilterra per incontrare la dirigenza del Manchester United.