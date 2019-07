CALCIOMERCATO BOLOGNA OLSEN / Andreas Skov Olsen, attaccante danese classe 1999, nella giornata di ieri ha superato le visite mediche con il Bologna ma, come riportato dal portale danese 'BT', il suo approdo in Italia è tutto altro che certo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il giocatore infatti è rientrato in Danimarca, senza porre la propria firma sul contratto che lo legherebbe ai rossoblu. Cosa c'è dietro questa scelta? C'è chi parla di vacanze, chi invece pensa che ci sia un ripensamento dietro a questa situazione.

, papà del giocatore, ha provato a fare chiarezza ai microfoni di 'BT': "Ci sta pensando. Non è facile valutare una possibile avventura straniera. Andreas è un ragazzo prudente. Comprendo molto bene le sue preoccupazioni. È una decisione importante, perché sta bene nel Nordsjælland. Ora deve solo ascoltare il suo stomaco e vedere come si evolve la situazione".

Problema economico? "Non è essenziale. Lui guida una piccola Peugeot 208. È contento di questo, e se deve continuare così, sarà ancora contento. Per Andreas è importante che ci sia un progetto per lui e che giochi tanto tempo. A diciannove anni, non vuole solo riscuotere un buon ingaggio. Come finirà con il Bologna? Dobbiamo solo valutare le cose".