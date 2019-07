Calciomercato Juventus, incubo Roma: ecco chi vuole Higuain

CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN ROMA MONCHI - Dopo una stagione travagliata passata tra Milan e Chelsea, da oggi Gonzalo Higuain è tornato ad essere a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Il 'Pipita' ha svolto le visite mediche di inizio stagione insieme ai nuovi compagni, ma il suo futuro dovrebbe essere lontano da Torino.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Da tempo vi stiamo parlando della volontà della Roma di prendere Higuain, con la Juve che vorrebbe in cambio Zaniolo , ma i giallorossi non sono gli unici sulle tracce del centravanti argentino. I capitolini rischiano la beffa peggiore: secondo il portale spagnolo 'El Gol Digital', infatti, sull'ex Napoli sarebbe piombato, disposto a fare uno sforzo economico per portarlo al. Staremo a vedere.