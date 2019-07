p>INTER MILAN SAN SIRO / Attraverso un comunicato apparso sui rispettivi siti ufficiali,hanno comunicato di aver presentato all’Amministrazione Comunale di Milano il “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica” per la costruzione del nuovo stadio e del relativo distretto multifunzionale. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco il comunicato: "Il nuovo impianto sarà da 60.000 posti e verrà costruito nell'area contigua a quella dell'attuale stadio. Previsto anche un distretto multifunzionale nell'area del Meazza dedicato allo sport, all'intrattenimento, allo shopping e al divertimento, che rappresenti un luogo di aggregazione in grado di accogliere cittadini, tifosi e turisti 365 giorni all'anno, dando occupazione a oltre 3.500 persone. Si tratta di un progetto che prevede investimenti privati per oltre 1,2 miliardi di euro e la cui realizzazione è ritenuta essenziale per riportare il calcio di Milano tra l'élite del calcio europeo e mondiale".