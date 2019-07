p>CALCIOMERCATO BRESCIA JORONEN / E' tutto fatto per l'arrivo di Jesseal: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il portiere finlandese classe 1995 in forza al Copenaghen presto arriverà in Italia. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

L'affare si è sbloccato oggi con il portiere che ha rifiutato l'offerta dell'Aston Villa pur di approdare in Serie A: operazione complessiva da 5 miloni di euro, portata avanti direttamente dal presidente bresciano Cellino.