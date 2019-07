p>CALCIOMERCATO INTER JOAO MARIO DALBERT / Non soloe Radja, la dirigenza dell'Inter è al lavoro per cercare di completare altre uscite importanti che potrebbero garantire un ulteriore budget da investire sul mercato: gli indiziati principali a lasciare Milano sono su tutti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', per l'ex Sporting CP il Monaco rimane in pole ma il club francese ha presentato solo un'offerta di prestito oneroso con riscatto condizionato dal raggiungimento di traguardi di squadra e personali. Si valutano così soluzioni alternative, occhi puntati anche per Joao Mario sul mercato cinese. Dalbert invece interessa a diversi club di Ligue 1 ma al momento non sono arrivate offerte vere e proprie sulla scrivania della dirigenza nerazzurra.