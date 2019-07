Calciomercato, De Rossi rifiuta tutti: scelto il futuro

CALCIOMERCATO DE ROSSI - Quella contro il Parma potrebbe essere stata l'ultima partita di Daniele De Rossi non soltanto con la maglia della Roma ma in assoluto.

L'ex centrocampista della Nazionale sembra davvero intenzionato a rifiutare tutte le offerte che gli sono arrivate: sia inche in Europa e nel resto del mondo. Quasi certa quindi la decisione di appendere gli scarpini al chiodo, ma non per intraprendere la carriera da dirigente: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', infatti, De Rossi sarebbe intenzionato a fare il corso da allenatore ae diventare quindi un tecnico a tutti gli effetti.