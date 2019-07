CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Mentre prosegue il braccio di ferro tra Napoli e Real Madrid per James Rodriguez,in Spagna continuano ad uscire indiscrezioni e dichiarazioni sul futuro del fantasista colombiano. Le ultime in ordine di tempo, sono quelle di Juan Carlos Restrepo, padrino dell'ex Bayern Monaco, che non ha dato tuttavia particolari indizi.

"Più vicino all'Atletico o al Napoli? Già conosce Madrid e ha casa in Spagna... questa è la mia unica argomentazione, che però non ha nulla a che vedere con l'opinione di James - ha detto a 'Cadena Ser' - Non so dire se vuole che i suoi figli studino in Spagna. Non so se ha già chiaro dove vuole andare, però se io fossi in lui, andrei dove mi vogliono tenere e se l'allenatore, che si chiami Ancelotti o Simeone, vuole contare su di lui, credo che James sarebbe molto felice di far parte di quel progetto".