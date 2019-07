Milan, futuro Donnarumma: idee chiare! Le parole del portiere

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA FUTURO IDEE CHIARE / Gigio Donnarumma è tornato al centro di diversi rumors di calciomercato. Il portiere è stato accostato ancora una volta al Psg ma nel suo futuro sembra esserci ancora la maglia rossonera. L'estremo difensore - intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv' - pensa solo a come riportare in alto la sua squadra: "Sono pronto per iniziare questa stagione. Il giorno del raduno per me è sempre un'emozione fortissima, sembra sempre la prima volta.

Sono emozionato e non vedo l'ora di cominciare. Dobbiamo dare tutto per tornare in Europa, dispiace non farla quest'anno ma come hanno detto mister e direttore possiamo lavorare di più per arrivarci e tornare dove meritiamo".

CRESCITA - "Anche se ho solo vent'anni mi sento più uomo grazie anche al Milan. In campo sono migliorato tantissimo in tutto ma non c'è mai fine al miglioramento".