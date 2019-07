CALCIOMERCATO INTER LUKAKU ICARDI NAINGGOLAN BARELLA DZEKO / Il calciomercato entra nel vivo, mentre le squadre del nostro campionato si stanno radunando per rimettersi tutte al lavoro. Riparte la caccia alla Juventus pluricampione d'Italia, con l'Inter che, con Antonio Conte al timone, vuole essere competitiva ai massimi livelli. Nuovo ciclo per i nerazzurri, che lavorano su più tavoli per rinforzarsi. Già messi a segno i colpi Godin, Lazaro e Sensi, l'ad Marotta è adesso impegnato nel consegnare al tecnico un attacco nuovo di zecca. Facciamo il punto su tutte le trattative in casa Inter: in entrata, obiettivi principali Lukaku, Dzeko e Barella, mentre in uscita Icardi e Nainggolan sono destinati all'addio.

Calciomercato Inter, sprint per Barella, Dzeko e Lukaku

Il colpo più vicino, in entrata, sembra quello a centrocampo. Nella giornata di ieri, Beltrami, agente di Barella, è stato nella sede dell'Inter. Accordo ormai ad un passo, restano da limare i dettagli dell'affare tra Inter e Cagliari ma l'intesa andrà soltanto formalizzata nei prossimi giorni. L'arrivo del centrocampista sardo potrebbe non essere l'ultimo per rinforzare la linea mediana. L'Inter potrebbe fiondarsi anche su Vidal, rivoluzionando del tutto il reparto ed immettendo qualità e quantità a secchiate. Sarà poi la volta del reparto d'attacco, altrettanto destinato a una vera e propria rivoluzione. Come svelato da Calciomercato.it, l'Inter ha ritoccato verso l'alto l'offerta per Edin Dzeko, ma la trattativa con la Roma ancora non si è sbloccata definitivamente. L'avvicinamento proseguirà nei prossimi giorni, in ottica nerazzurra la speranza è di arrivare quanto prima alla fumata bianca. Si attendono novità anche sul fronte Romelu Lukaku. Il giocatore belga si è esposto, la sua intenzione è di lasciare il Manchester United e raggiungere i nerazzurri, con cui ha trovato da tempo l'accordo.

Calciomercato Inter, Icardi e Nainggolan al passo d'addio

I 'Red Devils' continuano a chiedere intorno aglidi euro, l'Inter raggiungerà Manchester nel fine settimana per proseguire la trattativa . Ma c'è anche un altro fattore da non sottovalutare. La Juventus ha messo in atto una manovra di disturbo per Lukaku , chiedendo informazioni sul centravanti. Il tentativo dei bianconeri potrebbe avere una logica anche per quanto concerne Mauro, di cui parleremo ora più diffusamente.

Non ci sarà un futuro in nerazzurro per il numero 9 argentino. Le parole di Marotta e di Conte in merito sono state piuttosto chiare, l'attaccante dovrà trovarsi un'altra sistemazione. Icardi tuttavia, secondo le informazioni di Calciomercato.it, vuole onorare il suo contratto con l'Inter. Dovendo prendere in considerazione, necessariamente, delle alternative, il suo futuro potrebbe anche essere alla Juventus. Il ds bianconero Paratici ha incontrato ad Ibiza Wanda Nara, i due avrebbero già messo in piedi possibili strategie per forzare la mano all'Inter. I nerazzurri non intendono certo svendere 'Maurito', ma la strategia di attesa della Juve potrebbe alla fine mettere in difficoltà proprio l'Inter. Anche il Napoli si sta muovendo per Icardi, ma al momento in posizione di rincorsa. Calciomercato.it ha inoltre registrato, all'estero, l'interessamento per Icardi dell'Atletico Madrid. Matassa che non si dipanerà in tempi brevi. Altro addio che prende quota, ma che non appare esattamente dietro l'angolo quanto a tempistiche, è quello di Nainggolan. Anche il belga, come chiarito da allenatore e ad nerazzurro, non rientra nel progetto e dovrà andare altrove. Nainggolan ha aperto all'ipotesi cinese, la più plausibile in mancanza di offerte concrete dalla Premier League, con squadre inglesi protagoniste soltanto di sondaggi timidi e poco convinti. Potrebbe a questo punto restare all'Inter invece Ivan Perisic, che potrebbe dare il proprio gradimento a Conte all'ipotesi di giocare come esterno a tutta fascia.